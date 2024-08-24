طريقة مجربة.. هكذا يحافظ الرجال على صحتهم الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تجاوزت سن الـ35 عامًا؟ إذاً، فإن الحفاظ على صحتك يجب أن يكون أولوية قصوى.

توصي الدكتورة يلينا أوستروفسكايا، أخصائية الغدد الصماء والطب الوقائي، بإجراء مجموعة من التحاليل الطبية بشكل دوري لضمان صحة جيدة و اكتشاف أي مشاكل صحية في مراحلها المبكرة.

وتبعا لها هذه التحاليل هي: تقييم مستوى هرمون التستوستيرون والبرولاكتين وهرمون ملوتن (LH) والهرمون المنبه للجريب FSH (تنتجه الغدة النخامية ويعتمد عليه إنتاج الحيوانات المنوية) والجلوبولين وفيتامين D، وفق gaz.eta.ru

وأضافت: "يجب على الشباب مراقبة مستوى هرمون FSH، خاصة إذا كانوا يعانون من مشكلة في إنتاج هرمون التستوستيرون، وكذلك الرجال الذين يخططون لإنجاب الأطفال، لأنه يساعد على تقييم إنتاج الحيوانات المنوية".

وأكدت على أن زيادة البرولاكتين يؤثر سلبا في مستوى هرمون التستوستيرون. وهناك عوامل عديدة تسبب زيادة كمية البرولاكتين بما فيها أورام الغدة النخامية والإجهاد وزيادة تناول البروتين وقلة النوم وممارسة التمارين الرياضية المكثفة، لذلك يجب أن تؤخذ جميع العوامل في الاعتبار عند تقييم مستوى البرولاكتين.

وتوضح أنه يجب سنويا إجراء تحليل لتقييم مستوى هرمون التستوستيرون ومستوى فيتامين D. لأن انخفاض مستواه يؤثر سلبا في مستوى التستوستيرون، ما يؤثر في حالة الجهاز العضلي الحركي والنسيج العضلي وكثافة العظام والأربطة والغضاريف والمفاصل والهيموغلوبين وإنتاج كريات الدم الحمراء.

لكن هرمون الملوتن(LH) فيحفز إنتاج هرمون التستوستيرون، ووفقا لها، يلعب اجلوبولين المرتبط بالهرمونات الجنسية دورا مهما في تقييم الحالة الصحية للرجل.

لذلك يجب تقييم مستواه سنويا، وينتج الجلوبولين في الكبد، حيث يشير ارتفاع مستواه في جسم الرجل، إلى انخفاض مستوى التستوستيرون.

لذلك يلاحظ ارتفاع مستواه لدى الرجال الذين يعانون من مقاومة الأنسولين وأمراض الكبد.