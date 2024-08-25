إطلالات عصرية وبسيطة بالجمبسوت على طريقة نانسي عجرم

لطالما كانت نانسي عجرم أيقونة للأناقة والجمال، وشكّلت مصدر إلهام للعديد من محبي الموضة في العالم العربي، فمن خلال إطلالاتها التي تجمع بين البساطة والعصرية، أثبتت نانسي أنها قادرة على التلاعب بأحدث صيحات الموضة بكل براعة.

ومن بين الأزياء التي تتألق بها دائماً، يأتي الجمبسوت كواحد من أبرز الخيارات لديها، إذ تفضله في كثير من الأحيان؛ بفضل تصميمه العملي والأنيق في ذات الوقت، سواء في اللوك النهاري اليومي، أو في المساء والحفلات.

في السطور التالية؛ سوف نطلعك على إطلالات بالجمبسوت من وحي نانسي عجرم لتستلهمي منها أفكاراً تناسب ذوقك الراقي.

نانسي عجرم وإطلالة ناعمة بالجمبسوت الأوف وايت

يعد الجمبسوت من القطع التي جمعت بين العملية والأناقة؛ بفضل تصميمه المريح وقدرته على التكيف مع مختلف المناسبات، وهنا تظهر نانسي عجرم في إحدى المناسبات الخاصة بعلامة مجوهرات تيفاني آند كو Tiffany & Co، كونها سفيرة للدار، بجمبسوت ناعم بقصّة تشبه الجاكيت من أعلى مع بنطلون واسع وحزام حول الخصر، وتميزت إطلالتها بالبساطة والرقة، وأضافت لها لمسات حيوية بحقيبة اليد الصفراء والحذاء الميتاليكي الذهبي.

جمبسوت الترتر أساسي داخل خزانة نانسي عجرم

يتميز الجمبسوت الأسود بالأناقة والفخامة، خاصة حينما يكون مرصعاً بتطريزات برّاقة أو ترتر، كهذا الجمبسوت الأسود الذي ارتدته نانسي في إحدى حفلاتها، والذي يتسم بتصميمه الضيق ليبرز قوامها الممشوق وخصرها النحيل، مع لمسة فاخرة بالترتر المفضل لها، وزاد سحراً بالقصّة التي تلتف حول الرقبة، ونسقت معه مجوهرات ذهب أبيض مرصعة بالألماس لمزيد من الفخامة، وهو من أبرز إطلالات بالجمبسوت من وحي نانسي عجرم.

إطلالة نانسي عجرم بالجمبسوت الكاشف للظهر

تواكب نانسي عجرم آخر صيحات الموضة الرائجة بما يتناسب مع ذوقها، ويعكس أسلوبها البسيط والعصري، وفي هذه الإطلالة اعتمدت الجمبسوت المغطى بأكسسوارات برّاقة، تميز بصيحة الظهر المكشوف الرائجة في عالم الموضة، مع حمالات تلتف حول العنق، وهو من توقيع دار فالنتينو Valentino، وأكملت اللوك بالمجوهرات الألماسية الفاخرة من تيفاني آند كو؛ لتزداد سحراً وتألقاً.

جمبسوت السهرة القصير بأسلوب نانسي عجرم

يجمع الجمبسوت القصير بين الأنوثة والجرأة، وهو خيار عملي وعصري للسهرات والمناسبات، كما أنه يتناسب مع أسلوب نانسي عجرم الناعم بشكل كبير، ولذلك اختارته في إحدى حفلاتها، يجمع بين تقليمات الألوان المعدنية، وأبرزها الذهبي والفضي، مع تصميم بسيط ورقيق بصيحة الظهر المكشوف، وقصّة تلتف حول العنق، من توقيع المصمم اللبناني المبدع إيلي صعب، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية.

أناقة نانسي عجرم بالجمبسوت الذهبي البرّاق

يبدو أن تعلق نانسي عجرم بصيحة الجمبسوت لا ينتهي، فعادةً ما ترتديه في كثير من الحفلات، ولم تعد تتخلى عنه، وفي هذا اللوك، اختارت الجمبسوت المقلم طولياً بالذهبي والفضي بتصميم أنيق وراقٍ، مع ياقة V وأكمام طويلة وبنطلون عمودي، وتميز بالقصّة التي تحدد الخصر، وهو أيضاً من توقيع المصمم إيلي صعب، الذي يعد من المصممين المفضلين لديها، وقد تناسب هذا الجمبسوت كثيراً مع نانسي.

الجمبسوت الفوشيا البرّاق من وحي نانسي عجرم

نتذكر أيضاً هذه الإطلالة لنانسي بالجمبسوت الفوشيا البرّاق بالقصّة الضيقة التي تحدد الجسم، وهو من التصاميم التي لا يمكن أن ترتديها سوى امرأة نحيفة بقوام مثالي، وتميز بالفخامة والأنوثة، مع بساطة وعصرية، كما صُمم مغطى بالترتر، وهو التصميم المفضل لدى نانسي عجرم في كثير من إطلالاتها، فيما زينته حمالات رفيعة وبنطلون ضيق، وهو من توقيع دار سان لوران Saint Laurent، ونسقت معه نانسي الحذاء الأحمر بالكعب العالٍ لتكتمل أناقة اللوك.

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