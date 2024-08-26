مصيف الأغنياء.. 35 صورة لأغلى أماكن في الجونة - تصل لملايين الجنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في الجونة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

"الخليج 365" يقدم أغلى أماكن الإقامة في الجونة، وفقا لموقع "بوكينج".

الجونة

يقع الجونه في حي الجونة في الغردقة على بعد 32 كم من نيو مارينا وعلى بعد 41 كم من جراند أكواريوم الغردقة وعلى بعد 2.6 كم من حرم جامعة برلين التقنية الجونة.

يقع مكان الإقامة على بعد 28 كم من محكمة الغردقة الجزئية وعلى بعد 31 كم من محطة حافلات الجونة وعلى بعد 32 كم من وسط مدينة الغردقة - ساحة صقالة، يقع Jungle Aqua Park على بعد 45 كم من المبيت والإفطار، في حين تقع Sand City Hurghada على بعد 46 كم من مكان الإقامة، ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب للجونه حيث يقع على بعد 36 كم منها.

سعر الليلة 460971 إضافة إلى 69146 رسوم وضرائب بإجمالي 530117 جنيها.

البحر الأحمر قرية الجونة

تقع قرية الجونة البحر الأحمر في الغردقة، وتوفر مكان إقامة مكيف مع مسبح خاص، كما يتميز مكان الإقامة بإطلالات على الحديقة ويقع على بعد 42 كم من متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة وعلى بعد 5.5 كم من حرم جامعة تي يو برلين الجونة.

وتتوفر خدمة الواي فاي مجانًا في جميع أنحاء مكان الإقامة، وتقع نيو مارينا على بعد 33 كم، تحتوي الشقة الفسيحة على تراس وغرفة نوم واحدة وغرفة معيشة ومطبخ مجهز تجهيزًا جيدًا مع ميني بار.

ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة. مكان الإقامة مخصص لغير المدخنين، تقع محكمة الغردقة الجزئية على بعد 29 كم من الشقة، في حين تقع محطة حافلات الجونة على بعد 32 كم، ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لـ قرية الجونه البحر الاحمر الغردقه حيث يقع على بعد 36 كم منها.

سعر الليلة 109755 إضافة إلى 16463 رسوم وضرائب بإجمالي 126218 جنيها.

Movenpick Resort & Spa El Gouna

يقع هذا المنتجع على شاطئ البحر ويتميز بسبا كامل الخدمات ومسبح على طراز البحيرة محاط بأشجار النخيل، ويبعد مسافة 1 كم من نادي الجونة للغولف، كما يتميز بإطلالات بانورامية على البحر الأحمر.

تتميز الغرف في Mövenpick Resort بنوافذ كبيرة وتفتح غرف النوم على شرفة خاصة أو تراس خاص مزود بأثاث فناء، كما تحتوي كل غرفة على تلفزيون مع قنوات فضائية ومنطقة جلوس ومرافق لصنع الشاي والقهوة.

يتميز مطعم Palavrion بمجموعة متنوعة من الأطباق العالمية والمصرية، كما يقدم عروض طهي مباشرة.

يُمكن للضيوف في Mövenpick Resort & Spa El Gouna ممارسة التمارين في الجيم المجهز تجهيزاً جيداً أو الاستمتاع بلعب التنس في الملعب الرياضي، كما تتوفر أنشطة للغوص والغطس في المنطقة المجاورة، بالإضافة إلى وجود مكان خاص للطائرة الورقية في المنتجع.

يبعد Mövenpick Resort & Spa El Gouna مسافة 4 ساعات بالسيارة من مدينة الأقصر، كما تتوفر مواقف خاصة للسيارات مجاناً في الموقع.

سعر الليلة 20915 إضافة إلى 6023 رسوم وضرائب بإجمالي 26938 جنيها.

فيستا - الجونة ريزيدنس

يقع Vesta - El Gouna Residence على بعد 2.8 كم من شاطئ زيتونة و2.9 كم من شاطئ مارينا، ويوفر غرفًا مع تكييف وحمام خاص في الغردقة.

تتوفر خدمة الواي فاي المجانية ومواقف للسيارات في الموقع في الفيلا مجانًا. يقع حرم جامعة برلين التقنية الجونة على بعد 1.6 كم وتقع محكمة الغردقة الجزئية على بعد 28 كم من الفيلا.

توفر الفيلا للضيوف تراسًا وإطلالات على البحيرة ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل مع ميكروويف وثلاجة وحمام خاص مع دش ولوازم استحمام مجانية.

تحتوي الوحدات على فناء يضم أثاث خارجي، تم تجهيز جميع الوحدات في مجمع الفيلات ببياضات أسرّة ومناشف.

تقع نيو مارينا على بعد 33 كم من Vesta - El Gouna Residence، في حين يقع جراند أكواريوم الغردقة على بعد 42 كم. ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 36 كم منه.

سعر الليلة 26146 جنيها.