"عشان يجيب مشاهدات".. تصرف غريب من بلوجر في الشارع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، قام "يوتيوبر"هندي يدعى "Power Harsha" بتصرف متهور وغير مسؤول سعيا لتحقيق الشهرة وزيادة عدد المشتركين في قناته.

قام هذا الشاب برمي حفنة من النقود على طريق مزدحم في مدينة حيدر أباد، ما تسبب في فوضى عارمة وعرقلة لحركة المرور، وفقا لموقع "hindustantimes".

أظهرت مقاطع فيديو المُتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب وهو يرمي الأوراق النقدية في الهواء وسط حركة المرور الكثيفة، ما دفع المارة إلى التوقف والهرع لجمع الأموال، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة المرور بشكل كبير وزيادة خطر وقوع حوادث مرورية.

وقد لاقت هذه الحيلة انتقادا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بمعاقبة هذا الشاب على تصرفه المتهور الذي يعرض حياة الآخرين للخطر.

رغم الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، أبدى اليوتيوبر "Power Harsha" عن نيته مواصلة مثل هذه الأعمال المثيرة، بل إنه شجع متابعيه على الانضمام إلى قناته على تيليجرام ووعدهم بمكافآت مالية لمن يستطيعون تخمين المبلغ الذي سيرميه في المرة القادمة.

طالب العديد من المواطنين الهنود الشرطة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا اليوتيوبر لمنعه من تكرار مثل هذه الحيل المتهورة.

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