الرضاعة الطبيعية.. ما فوائدها بالنسبة للطفل والأم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حليب الأم يمثل الغذاء المثالي الذي صممته الطبيعة لتلبية احتياجات الطفل في الأشهر الأولى من حياته.

ووفقا لموقع "مديكال إكسبريس"، إليك الفوائد الصحية لـ حليب الأم:

تغذية متكاملة

يوفر حليب الأم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع في مراحل نموه المختلفة، مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والأجسام المضادة.

حماية من الأمراض

يحتوي على أجسام مضادة تساعد في حماية الرضيع من العديد من الأمراض الشائعة في مرحلة الطفولة، مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والتهابات الأذن الوسطىز

نمو دماغي أفضل

الرضاعة الطبيعية تساهم في نمو الدماغ بشكل أفضل وتحسين القدرات المعرفية للطفل.

رابطة عاطفية قوية

الرضاعة الطبيعية تعزز الرابطة العاطفية بين الأم والطفل وتساهم في بناء علاقة قوية ومستقرة.

بالإضافة إلى الفوائد التي يجنيها الطفل، فإن الرضاعة الطبيعية لها فوائد صحية عديدة للأم، مثل تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض، وتحسين الصحة النفسية، والمساعدة في فقدان الوزن الزائد بعد الولادة.

لذا، يوصي الخبراء باستمرار الرضاعة الطبيعية كغذاء أساسي للطفل حتى عمر ستة أشهر على الأقل، مع البدء في تقديم الأطعمة التكميلية المناسبة بعد هذا العمر.

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