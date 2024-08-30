الامارات | ذكريات لا تنسى في أجمل مكان للزيارة والعيش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عامرة أسواق دبي وأحياؤها القديمة بكل ما يطلبه زوارها في بحثهم عن الجديد والغريب في مدينة يعرفون مسبقاً أنهم سيختبرون فيها من التجارب ما يجمع بين الماضي والحاضر، ويكتنزون من الذكريات زاداً كبيراً. ولا تنحصر المتعة في كل المنتجات بألوانها وأشكالها وتنوعها، بل تشمل حسن الاستقبال والاهتمام الكبير الذي يلقاه الزائر من باعة محترفين يجيدون التعامل مع آلاف الضيوف، على اختلاف منابتهم وثقافاتهم. فدبي أرض التنوع والثقافات التي تتعايش وتتعاون في مزيج حضاري فريد ينتج ما يجعلها أرض الدهشة، وأفضل مكان للعيش والزيارة.