ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحليب على معدة فارغة؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون بدء يومهم بتناول كوب من الحليب على معدة فارغة، دون معرفة ما إذا كانت هذه العادة مفيدة أم مضرة.

وبحسب موقع onlymyhealth، هناك فوائد وأضرار من تناول الحليب على معدة فارغة، تتمثل في:

الفوائد

دعم صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يكون للحليب أيضًا تأثير مهدئ على بطانة المعدة، خاصة إذا كانت قد تهيجت بسبب الأطعمة الحمضية التي تم تناولها في اليوم السابق، يمكن أن يساعد في الهضم ويساعد في تخفيف الانزعاج المرتبط بمشكلات الجهاز الهضمي.

تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم

شرب الحليب على معدة فارغة يساعد على تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم، بما أنه يتكون من حوالي 90% من الماء.

الحصول على العناصر الغذائية

تناول الحليب على معدة فارغة يمكن أن يوفر لك مصدرًا سريعًا للطاقة ومجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، فهو غني بالبروتين الذي يساعد في بناء وإصلاح الأنسجة، وفيتامين د الذي يدعم امتصاص الكالسيوم، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قوة العظام والأسنان، ويمكن أن يدعم وظيفة العضلات.

الترطيب المناسب

شرب الحليب على معدة فارغة ينظم درجة حرارة الجسم، ويدعم عملية التمثيل الغذائي، ويحافظ على مستويات الطاقة مستقرة طوال اليوم، وبالتالي هو وسيلة فعالة لترطيب الجسم.

سلبيات شرب الحليب على معدة فارغة

التأثيرات على امتصاص العناصر الغذائية

الإفراط في تناول الحليب يمكن أن يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، كما أن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم من الحليب يمكن أن يتداخل مع امتصاص الزنك والحديد، وهي معادن ضرورية للعديد من وظائف الجسم بما في ذلك دعم المناعة ونقل الأكسجين.

ولضمان تناول متوازن للعناصر الغذائية، من المهم تناول الحليب باعتدال والتفكير في مدى ملاءمته لنظامك الغذائي العام، خاصة إذا كنت قلقًا بشأن امتصاص العناصر الغذائية.

عدم تحمل اللاكتوز

إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فقد تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغازات والانتفاخ إذا تناولت الحليب على معدة فارغة.

يحدث عدم تحمل اللاكتوز عندما يفتقر الجسم إلى إنزيم اللاكتاز، وهو ضروري لهضم الحليب"

التأثير المحتمل على مستويات السكر في الدم

يحتوي الحليب على سكريات طبيعية، مثل اللاكتوز، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم.

قد يؤدي تناول الحليب على معدة فارغة إلى ارتفاع أكثر وضوحًا في نسبة السكر في الدم، وهو أمر يثير قلق الأشخاص المصابين بمرض السكري أو حساسية الأنسولين.

يعد التحكم في مستويات السكر في الدم أمرًا ضروريًا للصحة العامة، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات توخي الحذر بشأن تناول الحليب والنظر في البدائل التي تتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتهم الغذائية.