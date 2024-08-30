تضبط ضغط الدم وتحمي القلب.. فاكهة تفعل العجب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الفواكه أن تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، لكن هناك فاكهة خضراء يمكن أن تساعد على حماية قلبك وتضبط الضغط، وهي الكمثرى.

الكمثرى والضغط

وبحسب موقع healthline، فإن الكمثرى غنية بالبوتاسيوم، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من مخاطر الالتهابات.

الكمثرى والقلب

ونظرا لاحتواء الكمثرى على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم فهي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكمثرى والسكر في الدم

الكمثرى تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض ومحتوى عالي من الألياف، ما يجعلها خيارا جيدا لمرضى السكري، كما تحتوي على العديد من الخصائص التي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، حال تناولها باعتدال.

فوائد أخرى لـ الكمثرى

الحفاظ على صحة الأمعاء

تقليل الإصابة بالالتهابات

إنقاص الوزن

تعزيز المناعة.