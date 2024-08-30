هذا ما يفعله تناول البيض البلدى بدماغك وكليتيك.. لن تتخيل تأثيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البيض البلدي مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ولكن كيف يؤثر على صحة دماغك وكليتيك؟

تأثير تناول البيض البلدى على صحة الدماغ:

البيض غني بالكولين، وهو مركب أساسي لبناء أغشية الخلايا وخاصة خلايا الدماغ، ولا يقتصر دوره على بناء الخلايا فحسب، بل يؤدي دورا مهما في إنتاج الناقلات العصبية المسؤولة عن نقل الإشارات بين خلايا الدماغ، وتعزيز الوظيفة الإدراكية،ة وفقا لموقع "eatingwell".

كما يسهم استهلاك البيض البلدي في تحسين الحالة المزاجية والوقاية من الاكتئاب والقلق، وحماية الدماغ من الأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر.

تأثير تناول البيض البلدى على صحة الكلى:

يحتوي البيض البلدي على نسبة عالية من البروتين عالي الجودة، والذي يساعد على بناء وإصلاح أنسجة العضلات، ما يحسن من وظائف الكلى.

كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يعمل على تنظيم توازن السوائل في الجسم، وهو أمر حيوي لصحة الكلى.

فوائد أخرى للبيض البلدي

تعزيز صحة القلب.

إنقاص الوزن.

تقوية عضلات الجسم.

تحسين الرؤية.

تقوية العظام.

تعزيز صحة الشعر والبشرة.

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