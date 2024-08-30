لماذا تنفجر بعض أنواع الأطعمة في الميكرويف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الميكروويف من الأدوات المنزلية المفيدة في المطبخ، حيث يعمل على تسخين الطعام بسرعة فائقة، ولكن هل تساءلت يوما لماذا تنفجر بعض الأطعمة داخل هذا الجهاز؟

أسباب انفجار الأطعمة في الميكروويف:

تكوين البخار

عندما تسخن الأطعمة في الميكروويف، يتحول الماء الموجود فيها إلى بخار، إذا لم يتوفر مخرج كافٍ لهذا البخار، فإنه يزداد الضغط داخل الطعام حتى يصل إلى نقطة الانفجار، وفقا لموقعي "cnet" و"wellandgood".

طبيعة الغلاف الخارجي للطعام

الأطعمة المغلفة بأغلفة غير قابلة للاختراق للبخار، مثل بعض أنواع الأغلفة البلاستيكية، تزيد من خطر الانفجار.

تغطية الطعام بورق الألمنيوم

يؤدي تغطية الطعام بورق الألومونيوم إلى إطلاق الموجات الميكروية التي تخترق الطعام بشكل عشوائي داخل الميكروويف إلى تكوين شرارات، التي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز وتتسبب في حدوث ماس كهربائي وانفجار الجهاز.

نوع الطعام

بعض الأطعمة، مثل البيض والزبيب والفلفل الحار، أكثر عرضة للانفجار بسبب تركيبتها وكمية الماء الموجودة فيها.

كمية الطعام

وضع كمية كبيرة من الطعام في الميكروويف يقلل من المساحة المتاحة لتبخر الماء، ما يزيد من الضغط.

أطعمة يجب توخي الحذر عند تسخينها في الميكروويف:

البيض.

الفلفل الحار.

السبانخ.

الأطعمة المعلبة والمجمدة.

البصل.

الليمون.

الطماطم وصلصة الطماطم.

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