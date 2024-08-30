عدوك في أكلك.. طعام يُدمر جهازك الهضمي دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أمراض الجهاز الهضمي من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين الكثيرين، وذلك يعود بشكل كبير إلى العادات الغذائية الخاطئة وتناول الأطعمة الضارة.

وهناك نوع طعام يحبه كثيرون يُدمر صحة الجهاز الهضمي، وهي "الطعام الحار"، وفقا لموقعي "verywellhealth" و"everydayhealth".

تأثير تناول الأطعمة الحار على الجهاز الهضمي:

حرقة المعدة والارتجاع المريئي

الكابسيسين الموجود في الطعام الحار من أهم مسببات حرقة المعدة والارتجاع المريئي، حيث يعمل على زيادة إفراز حمض المعدة، ما يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة والمريء.

الإسهال

الإكثار من تناوله يسبب تلف الأمعاء والإسهال، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكابسيسين.

التهابات الأمعاء

يؤدي استهلاكه أيضا إلى تفاقم أعراض العديد من أمراض الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي والتهابات الأمعاء.

قرحة المعدة

الإفراط في تناول الأطعمة الحارة يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات هضمية أخرى.

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