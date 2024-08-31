الامارات | الإمارات وجهة أولى للمعارض والمؤتمرات العالمية في سبتمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دولة الإمارات خلال سبتمبر المقبل، مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات العالمية التي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والابتكار في المجالات كافة.

وتستضيف أبوظبي النسخة السابعة من القمة العالمية لصناعة الطيران يومي 25 و26 سبتمبر 2024، كما تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من «المؤتمر العالمي للمرافق» الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، من 16 إلى 18 سبتمبر 2024.

وتستضيف أبوظبي المؤتمر العالمي لإعادة التأهيل الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من 23 إلى 25 سبتمبر. كما تستضيف الإمارات للمرة الأولى في المنطقة، المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في العاصمة أبوظبي بين 28 و30 سبتمبر.

وينظم مركز دبي المالي العالمي الدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، يومي 11 و12 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا.

وتستضيف دبي أعمال الدورة الـ30 من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، من 16 إلى 20 سبتمبر المقبل، كما تنطلق في دبي من 23 إلى 25 سبتمبر المقبل، فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة. وتقام النسخة الثانية من بطولة «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام في مركز دبي التجاري العالمي يومي السابع والثامن من سبتمبر المقبل، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة.

كما ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل أعمال الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. وتنطلق في إمارة الشارقة يومي 18 و19 سبتمبر المقبل فعاليات الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار.