قناع للوجه يكشف علامات المرض من تحليل الأنفاس "مميزات واستخدامات"

محمد اسماعيل - القاهرة - يمثل تحليل التنفس مجالاً واعداً في مجال التشخيص الطبي، حيث يمكن للأنماط المعقدة للهواء الذي نخرجه أن تكشف عن تغيرات بيولوجية دقيقة داخل الجسم.

ووفق صحيفة "جارديان" البريطاني، أوضح علماء أمريكيون عن توصلهم إلى ابتكار قناع جديد منخفض التكلفة، لكنه قادر عن تحليل أنفاس مرتديه، والكشف عن علامات المرض المصاب به.

ويتطلع باحثون من معهد كاليفورنيا أن يساهم القناع في تحسين التشخيص المبكر للكثير من المشاكل الصحية، مثل أمراض الرئة والكلى.

مميزات القناع الصحية لاكتشاف الأمراض

1- القدرة على المساعدة في التشخيص المبكر لحالات صحية كثيرة.

2- تشخيص أمراض الرئة، من خلال بيانات ترسل إلى تطبيق الهاتف عبر البلوتوث.

من جانبه وصف أحد مؤلفي الدراسة البروفيسور وي جاو القناع بأنه "منصة عامة لتحليل التنفس"، ويمكنه مراقبة عدة أعضاء من الجسم في وقت واحد.

الاستخدامات الطبية

التشخيص المبكر للأمراض: مثل السرطان وأمراض الرئة.

المراقبة المستمرة للحالة الصحية: مراقبة الحالة الصحية للمرضى بشكل مستمر، مثل مرضى الربو أو مرضى الانسداد الرئوي المزمن.

الاستخدام في المجال الرياضي: استخدام القناع في تحسين الأداء الرياضي وتقييم الحالة البدنية للرياضيين.

نجاح استخدام القناع في الطب

القناع تكلفته قليلة السعر، ووفق بيان صادر عن المعهد، طبق الباحثون عدة اختبارات للجهاز بين متطوعين أصحاء وآخرين يعانون من حالات مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

وكشفت النتائج أن القناع يمكنه معرفة التغيرات التي تحدث في بخار الماء في التنفس، كذلك مراقبة التغيرات في مستويات البروتين بالجسم.