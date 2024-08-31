دراسة: 40 % من أمراض القلب لدى الرجال قابلة للوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - يعيش الرجال عموماً حياة أقصر من النساء، ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى انتشار الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسمنة والسكري.

ولكن، هل تعلم أن العديد من هذه الأمراض يمكن الوقاية منها؟ دراسة جديدة تكشف أن 40% من مشاكل القلب لدى الرجال يمكن تجنبها، وفق "نيوزويك".

والأكثر إثارة للدهشة، أن أعراضاً بسيطة مثل ضعف الانتصاب وأعراض المسالك البولية قد تكون مؤشرات مبكرة على وجود مشكلة قلبية كامنة.

أعراض

تضم أعراض المسالك البولية

الاستيقاظ أثناء الليل للتبول، أو ما يعرف باسم التبول الليلي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مشاكل المسالك البولية، من سلس البول إلى صعوبة البدء في التبول.

وقال الدكتور جاري ويتيرت الباحث الرئيسي: "إن ضعف الانتصاب والتبول الليلي يمكن أن يشير إلى وجود مشاكل قلبية متزامنة، وارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية".

وأوضح: "يتسبب التبول الليلي في اضطراب النوم، كما أن ضعف الانتصاب له آثار سلبية على العلاقات الحميمة".

وواصل: "من خلال معالجة هذه الأعراض، يمكن للأطباء تحديد وعلاج مشاكل القلب الكامنة بشكل أفضل في وقت مبكر، ما قد يقلل من معدلات الإصابة والوفيات بين الرجال".