أمريكا تمنع الشباب تحت الـ30 من شراء التبغ

محمد اسماعيل - القاهرة - رويترز

في محاولة للقضاء على آفة التدخين، اتخذت الولايات المتحدة قراراً جريئاً برفع سن شراء منتجات التبغ إلى 30 عاماً.

ووفقاً للقواعد الجديدة، سيتعين على البائعين التأكد من هوية المشترين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً قبل بيع أي منتجات تبغية لهم.

كما تم حظر بيع هذه المنتجات في الأماكن التي يسمح بدخول الشباب إليها، مثل محطات الوقود ومحلات البقالة.

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، إن من تقل أعمارهم عن 30 عاماً يحتاجون لتقديم بطاقة هوية لشراء منتجات التبغ، بعد أن كان الحد الأدنى المسموح لعمر من يشتريها 27 عاماً.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد رفعت في عام 2019 الحد الأدنى لسن المسموح لهم بشراء منتجات التبغ من 18 إلى 21 عاماً.