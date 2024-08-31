دراسة: هذا العمر هو نقطة التحول في صحتنا الجسدية

محمد اسماعيل - القاهرة - جميعنا نشعر بتقدم العمر في مرحلة ما من حياتنا، ولكن هل هناك عمر محدد تبدأ فيه الآلام والأوجاع في الظهور؟ دراسة حديثة أجريت في هذا الشأن كشفت عن نتائج مفاجئة قد تغير نظرتنا إلى عملية الشيخوخة.

كشفت دراسة شملت 2000 بالغ في العقد الخامس من عمرهم، إلى أن 7 من كل 10 بالغين فوق سن الأربعين يستمتعون بالنشاط، لكن ما يقرب من ثلثهم (31%) يشعرون بقيود ما بسبب الآلام والأوجاع، وفق " ميرور"

واتضح أن 2 من كل 5 أشخاص فوق سن 45 عاما لا يستطيعون لمس أصابع أقدامهم في أثناء الوقوف. كما أن 3 فقط من كل 10 جربوا اليوغا، حيث كانت الركبتان وأسفل الظهر أولى المناطق التي تسبب عدم الراحة.

ويبدأ البالغون عادة في ملاحظة هذه الآلام في منتصف إلى أواخر الأربعينيات من العمر، حيث يقول 64% منهم إن مشاكلهم مزمنة.

قال متحدث باسم Voltarol: "من المثير للاهتمام أن نرى مدى قلة وعي الناس بأهمية التوازن القوي، وخاصة في وقت لاحق من العمر. إنه ليس شيئا تميل إلى التفكير فيه، ولكن عندما تتوقف وتفكر فيه قليلا، فإنه في الواقع أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نمط حياة صحي مع تقدمك في السن".

وكشفت الدراسة أن 46% من الأشخاص لم يكونوا على دراية بالرابط بين التوازن الجيد والصحة العامة، حيث زعم 28% أن عدم الراحة الذي يعانون منه مزعج ولكنه لا يحد من قدراتهم.