احذر.. مشروب شهير يدمر القولون العصبي عند تناوله صباحا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

لا شكّ أنّ القهوة من المشروبات الشهيرة التي قد تسبب تهيج القولون العصبي عند تناولها صباحًا، لاحتوائها على الكافيين الذي قد يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، خاصة عند تناولها على معدة فارغة، حسبما أكد معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية.

وأوضح "القيعي" في تصريحات لـ"مصرواي" أنّ القهوة تحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تؤدي إلى:

زيادة حموضة المعدة

ما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء.

زيادة حركة الأمعاء

قد تؤدي إلى إسهال لدى بعض الأشخاص.

الانتفاخ والغازات

الكافيين قد يزيد من الغازات والانتفاخ، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهه، لذا، إذا كنت تعاني من القولون العصبي، فمن الأفضل تجنب القهوة في الصباح وملاحظة تأثير ذلك على أعراضك.

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