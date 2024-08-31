لن تصدق تأثير تناول الكوارع على القلب والكلى والكبد.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تُعتبر الكوارع من الأطعمة الشعبية المحببة للكثيرين، وعادةً ما يتم تناولها مع الصلصة. لكن، ماذا يحدث لصحتنا عند تناول هذا الطبق؟

ووفقًا للدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، فإن تناول الكوارع بالصلصة قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة، خصوصًا على القلب والكلى والكبد.

وأوضح "صلاح" أن الكوارع تحتوي على دهون مشبعة قد ترفع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرًا إلى أنّ الصلصات التي تُضاف عادةً تحتوي على مواد حافظة وأملاح، قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف أن الأملاح الزائدة في الصلصة والكوارع ترفع مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنقرس وتكوين حصوات الكلى، مشيرًا إلى أنّ محتوى الصلصة من البوتاسيوم، يمكن أن يكون ضارًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

وأشار إلى أن الدهون الزائدة في الكوارع تؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني وتليف الكبد على المدى البعيد، لافتًا إلى أنّ الصلصات الثقيلة التي تُستخدم مع الكوارع تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر والدهون، مما يزيد من العبء على الكبد.

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