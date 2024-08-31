أسرار قديمة.. لماذا يضع الباعة الرمل تحت البطيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - من منا لم يشاهد الباعة يعرضون البطيخ على طبقة من الرمل في الأسواق؟ يُعد هذا مشهدًا مألوفًا للكثيرين، ولكن لماذا يقوم الباعة بذلك؟ هل هي مجرد عادة متوارثة، أم هناك سبب عملي وراء وضع الرمل تحت البطيخ؟

كشف أحمد، أحد باعة البطيخ، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن وضع الرمل تحت البطيخ يساعد في "رصه" بشكل متوازن، خاصة عند ترتيب البطيخ بشكل هرمي أو مثلث، موضحًا أنّ الرمل يمنع البطيخ من التزحلق والانكسار، ويحافظ عليه من التلف.

وأشار إلى أن الرمل يعتبر من التربة النظيفة التي تساعد في الحفاظ على عمر البطيخة لمدة أطول، كما يحميها من الاتساخ، ويعمل كوسادة طبيعية تمنع حرارة الشمس من إتلافها وتحميها من الشوائب والحشرات، مما يعزز من مظهرها ويحافظ عليها.

واختتم أحمد بالإشارة إلى أنّ الرمل يساهم أيضًا في "تسوية" البطيخ بشكل أسرع ويحميه من التدهور، مما يجعلها عادة متوارثة بين الأجيال للحفاظ على جودة البطيخ لأطول فترة ممكنة.

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