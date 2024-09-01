كيفية اختيار زيوت الطهي الصحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يسهم تناول الدهون الصحية في تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتعزيز صحة القلب وتعزيز نكهة الطعام والشبع.

لذا فإن اختيار زيوت الطهي أمر بالغ الأهمية فبعضها أكثر ملاءمة للطهي على حرارة أعلى، وقد توفر أيضاً فوائد صحية، وبعضها الآخر قد يضر بالصحة إذا استخدم كثيرا، وفقا لموقع "هيلث".

كما أن الاستخدام المتكرر لزيوت القلي، قد يسبب زيادة التهابات الجسم والسكري والقلب.

كما أن الزيوت المكررة، مثل زيت الكانولا والذرة والصويا، والتي يروج أنها زيوت مصفاة، وتتمتع بصلاحية طويلة، هي زيوت فقدت العناصر الغذائية الجيدة، وارتفعت فيها نسبة أوميجا 6 غير الصحية.

وتتشابه فوائد وأضرار زيت الذرة والكانولا، وكلاهماً من الأكثر استخداماً في العالم، في الصناعات الغذائية، و في القلي والطهي المنزلي.

وصنع علماء كنديون زيت الكانولا باستخدام تقنيات تربية النباتات الانتقائية لإنتاج نسخة آمنة غذائياً من نبات بذور اللفت، والتي تحتوي على مركبات سامة تجعلها غير آمنة للاستهلاك البشري.

وأدت هذه العملية إلى إنشاء نوع جديد من النباتات يسمى الكانولا، والذي يبدو مطابقاً لنبات بذور اللفت ولكنه خالٍ من المركبات السامة التي تسمى

الجلوكوسينولات وحمض الإيروسيك.

وفي الوقت الذي يوفر فيه زيت الذرة والكانولا فيتامين "إي" المفيد للبشرة، والمضاد للأكسدة، إلا أنهما يحتويات على دهون متحولة تزيد نسبة الدهون الثلاثية في الدم، إذا استخدم بشكل متكرر، في الطهي، أو في أطعمة جاهزة.

من ناحية أخرى، يوجد خلل في تركيبة أحماض أوميغا في هذه الزيوت اوفق "هيلث لاين"، ويزيد الخلل مع تسخين الزيت لحرارة عالية، حيث تزيد نسبة أوميجا 6 فيه مقابل أحماض أوميجا 3 المفيدة للقلب.

التسوق

أما عند التسوق، فينصح دائماً باختيار العبوات الزجاجية لا البلاستيكية للزيوت قدر الإمكان، وأن تكون داكنة اللون، لتقليل التعرض لتفاعلات الضوء والحرارة، وألا تكون الزيوت مكرّرة أو مصفاة كثيراً لأن ذلك يفقدها العناصر المفيدة.

وبشكل عام، يمكن استخدام زيت السمسم في قلي الخضروات، وزيت الزيتون في الطهي في حرارة معتدلة، للحصول على فوائدهما الصحية.

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