الامارات | زوجا باندا مسنان يغادران اليابان إلى الصين للعلاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حاكمة مدينة طوكيو، يوريكو كويكي، أن حيواني باندا مسنين سيعادان من حديقة حيوانات العاصمة اليابانية إلى الصين الشهر المقبل لتلقي العلاج، فيما اصطف الزوّار السبت لإلقاء نظرة أخيرة عليهما.

وكان من المقرر أن يبقى حيوانا الباندا ري ري وشين شين، اللذان وصلا إلى حديقة أوينو للحيوانات في عام 2011، في هذا المكان حتى فبراير 2026، لكن اليابان والصين اتفقتا على أنه سيكون من الأفضل للحيوانين البالغين 19 عاماً أن يعودا إلى بلدهما الأصلي.

ويعاني زوجا الباندا أعراضاً مثل ارتفاع ضغط الدم منذ عامين.

وقالت حاكمة طوكيو للصحافيين أول من أمس: «إنهما يتناولان حالياً الأدوية ويخضعان للفحوص، لكن لم يحدث أي تحسن كبير».

وأضافت: «أعرف أن بعض الناس سيشعرون بالحزن لمغادرتهما، لكن فلنفكر أولاً في صحة حيواني الباندا المحبوبين هذين».

وكان من المقرر إجراء زيارة أخيرة للحيوانين في 28 سبتمبر، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أمس أن الناس كانوا يصطفون بالفعل لرؤية زوجي الباندا للمرة الأخيرة.

وأنجبت شين شين في عام 2017 الأنثى شيانغ شيانغ، التي كانت أول صغير باندا يُولد في حديقة الحيوان منذ عام 1988، ثم وضعت توأمين في عام 2021.

وأثارت عودة شيانغ شيانغ إلى الصين في عام 2023 حزن كثيرين، وبُثت مشاهد مغادرة الحيوان البلاد مباشرة على شاشات التلفزيون اليابانية.