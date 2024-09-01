5 أعراض إذا ظهرت عليك اذهب للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور أمير خان أن هناك 5 أعراض لا ينبغي تجاهلها أبدا وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب فورا.

وقال إذا كنت تشعر بانتظام بأن الطعام أو الشراب يعلق في الحلق، فيجب استشارة الطبيب، وهذا يسمى عسر الكلام.

ويمكن أن يسبب أحيانا السعال أو الاختناق أو التقيؤ، وهناك عدة أسباب مختلفة، لكننا بحاجة إلى استبعاد سرطان المريء أو الأجزاء العلوية من الجهاز الهضمي، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويرتبط العارض الثاني الذي يتطلب زيارة الطبيب أيضا بالفم، والذي يتمثل في قرحة الفم غير المبررة التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

ويمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان الفم، وهو حالة أكثر شيوعا بين المدخنين أو الذين يستهلكون الكحوليات بشكل مفرط".

ويتمثل العارض الثالث في "التعرق الليلي الشديد أو الغزير غير المبرر". وشرح الدكتور خان أنه يمكن للنساء التعرض للتعرق المفرط خلال فترة انقطاع الطمث وهذا أمر طبيعي، ويجب علاجها بشكل منفصل، ولكن إذا لم يكن هناك تفسير لهذا التعرق فإن الأمر يتطلب بالتأكيد زيارة الطبيب.

وأشار الدكتور خان إلى أن العارض الرابع يتمثل في الكتل الجديدة غير المبررة التي تظهر في الجسم، وقال: "إذا كان لديك كتلة جديدة في رقبتك، حتى لو شعرت وكأنها غدة ليمفاوية، وإذا كان حجمها أكثر من 1 سم أو شعرت بأنها صلبة أو مطاطية، أو بقيت هناك لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر ولا يمكنك تفسيرها، يرجى فحصها عن طريق الطبيب".

ويجب دائما فحص آلام العظام غير المبررة من قبل الطبيب "خاصة إذا كان عمرك أكثر من 50 عاما، وبشكل خاص إذا كان الألم في منطقة الظهر أو الحوض أو الضلوع.

وإذا كنت لا تتذكر أي نوع من الإصابات أو الحركات التي يمكن أن تفسر ذلك، فاتصل بالطبيب".

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