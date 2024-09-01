طعام يحمي القلب والأوعية الدموية من التلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور دميتري بيستروف الأستاذ المشارك في قسم الصناعات الغذائية بجامعة التكنولوجيا الحيوية أن هناك منتجات غذائية مفيدة، يجب عدم الاستغناء عنها في النظام الغذائي.

وأوضح أن الجزر هو أحد هذه المنتجات، وذلك بفضل احتوائه على خصائص مفيدة للجسم، حيث يحتوي على فيتامين A الضروري لصحة العيون والجلد ومنظومة المناعة، والبوتاسيوم الضروري للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "نوفوستي" الروسية.

ويحتوي الجزر على مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ونسبة عالية من الألياف الغذائية وسعرات حرارية قليلة، ما يساعد على تحسين عملية الهضم ويجعله مادة واسعة الاستخدام في النظم الغذائية الصحية".

ويمكن تناول الجزر طازجا ومسلوقا ومشويا ويمكن استخدامه في السلطات والحساء وحتى العصائر لأن الجزر يتوافق مع مجموعة متنوعة من الأطعمة ومعظم الحميات الغذائية.

ولكن على الرغم من هذه الفوائد الإيجابية الكثيرة، له بعض موانع الاستخدام. فمثلا لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى بتناوله لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

كما أنه على الرغم من انخفاض مؤشر مستوى السكر في الدم، يحتوي الجزر على السكر، لذلك من الضروري توخي الحذر وعدم الإفراط في تناوله.

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