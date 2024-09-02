احذر هذه العلامات.. تعرّف على أنواع سرطان الجلد وأكثرها خطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيناس فودة

هناك ثلاثة أنواع رئيسية لسرطان الجلد، هي الخلايا الحرشفية، والخلايا القاعدية، والميلانوما الخبيثة، وفيما يلي نستعرض أكثرها خطورة، وفقًا لموقع "MedicalXpress".

يُعتبر الورم الميلانيني الخبيث الأكثر خطورة، والعلامة الأولى لهذا النوع من الورم هي تغير في الشامات أو نمو جديد غير طبيعي على الجلد، وفيما يلي بعض خصائص الشامات التي تشير إلى الميلانوما الخبيثة.

توجد أنواع مختلفة من الميلانوما، وأكثرها شيوعًا يحدث بسبب التعرض لأشعة الشمس، لذا يُنصح بارتداء ملابس واقية، واستخدام كريم واقٍ من الشمس بعامل حماية لا يقل عن 30 على مدار العام.

كما يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس الشديدة في منتصف النهار والتسمير أو استخدام أسِرَّة التسمير، لأن الأشخاص الذين يتعرضون لحروق الشمس بسهولة هم الأكثر عرضة للإصابة.

ويُعد الاعتقاد بأن المناطق المعرضة للشمس مثل الذراعين والساقين والظهر والوجه هي الأماكن الوحيدة لظهور الورم الميلانيني، اعتقادًا خاطئًا.

وعلى الرغم من أن معظم حالات الميلانوما تحدث في هذه المناطق، يمكن أن تظهر بعض الحالات في مناطق لا تتعرض للشمس، مثل تحت الأظافر واليدين والقدمين وأصابع القدمين وكف اليد.

بشكل عام، يُنصح الأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الجلد، والأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 إلى 65 عامًا، خاصة الأشخاص ذوي الشعر الفاتح ولون العين الفاتح، بإجراء فحص جلدي سنوي.

يُنصح بعض الأفراد بإجراء الفحص بشكل متكرر، وقد لا يحتاج الأشخاص الذين لا يعانون من أي عوامل خطر إلى إجراء فحص سنوي، لكن من الضروري فحص الجلد بانتظام والتواصل مع فريق الرعاية الصحية بشأن أي تغييرات تطرأ على الشامات الموجودة، ويجب ملاحظة أن ليس كل التغييرات ناجمة عن سرطان الجلد.

أثناء الفحص، يخلع المريض ملابسه ويرتدي رداءً لفحص جلده بالكامل، ويستخدم الأطباء منظار الجلد، وهو عبارة عن مكبر ضوئي يساعد في النظر إلى الطبقة الأولى من سطح الجلد، مما يعطي مؤشرًا جيدًا عما إذا كانت البقعة مثيرة للقلق.

في حال تشخيص سرطان الجلد، يخضع المريض عادةً إما لعملية استئصال أو جراحة موهس، وتتميز عملية الاستئصال بحواف أمان محددة لضمان إزالة الورم بالكامل، بينما تتضمن جراحة موهس إزالة كمية صغيرة جدًا من الجلد حول البقعة، ويتم فحص العينة تحت المجهر للتأكد من إزالة الورم بالكامل، تُستخدم هذه الجراحة عادةً في المناطق الحساسة مثل الوجه وفروة الرأس والرقبة.

توجد في الوقت الحاضر تطبيقات متعددة لفحص البشرة، تساعد إما في تتبع الشامات بمرور الوقت أو تصوير بقعة معينة على الجلد تسبب القلق.

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