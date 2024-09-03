تحذير للآباء.. تجنبوا هذا الخطأ عند إصابة الأطفال بالسعال

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الدكتورة الروسية داريا تساب، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، من خطورة الجمع بين الأدوية المذيبة للبلغم والأدوية المضادة للسعال عند علاج الأطفال.

وأوضحت أن هذه العادة الشائعة تؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الطفل، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

وأشارت إلى، تقسم الأدوية المضادة للسعال بشكل عام إلى نوعين رئيسيين الأدوية المضادة للسعال، والتي تعمل على تثبيط مركز السعال في الدماغ، ما يقلل من الرغبة في السعال.

والأدوية المذيبة للبلغم، وتسهيل خروجه من الرئتين.

وتابعت: "يظن الكثيرون أن الجمع بين هذين النوعين من الأدوية هو الحل الأمثل لعلاج السعال، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، فكبح السعال في الوقت الذي يتم فيه تسييل البلغم يؤدي إلى تراكم البلغم في الرئتين، ما قد يزيد من سوء الحالة".

وأضافت: "لا ينصح أبدا بإعطاء أدوية مضادة للبلغم للأطفال دون السادسة من العمر لأنه عندما يسيل البلغم قد يؤدي إلى اختناقه بسبب زيادة إفرازه".

أوضحت الدكتورة أن الاعتقاد بأن السعال الجاف يجب تحويله إلى رطب قبل علاجه ليس صحيحا دائما، خاصة عند المراهقين والأطفال الأكبر سنًا، حيث يكون السعال الجاف ناتجا عن عدوى فيروسية أو ارتجاع معدي مريئي.

في هذه الحالات، يكون كبح السعال فورا هو الحل الأمثل، بدلا من محاولة تحويله إلى سعال رطب.

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