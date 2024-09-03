ما أعراض وأسباب إجهاد العين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - إجهاد العين من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، نظرا لكثرة النظر إلى الهواتف وشاشات الكمبيوتر.

ووفقا للوكالة الروسية "RGRU"، إليكم أسباب وأعراض إرهاق العين:

أسباب إجهاد العين

يشير الدكتور الروسي كيريل سفيتلياكوف أخصائي طب وجراحة العيون إلى أن هناك عدة عوامل تُسهم في حدوث إجهاد العين، من أهمها:

استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.

ظروف الإضاءة غير المناسبة.

وضعية الشاشة الخاطئة.

النظارات أو العدسات غير المناسبة.

بؤرية العين (الاستجماتيزم)، هذه الحالة تسبب تشويش الرؤية وتؤدي إلى إجهاد مستمر في العين.

أعراض إجهاد العين

يعاني الشخص المصاب بعدة أعراض تحذيرية، منها:

عدم وضوح الرؤية.

الشعور بوجود جسم غريب في العين.

الصداع.

احمرار العينين.

جفاف العين.

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