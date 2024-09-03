"مطهر للجسم".. فوائد صحية مذهلة لتناول كوب واحد من هذا العصير صباحاً

محمد اسماعيل - القاهرة - عصير الليمون الدافيء مشروب منعش وصحي، يبدأ به للكثيرون يومهم، وله العديد من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن عصير الليمون غني بفيتامين سي، يعزز صحة المناعة، ويحمي من الأمراض.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن عصير الليمون الدافيء يحسن من الهضم، ويخفف من الانتفاخ، ويرطب الجسم.

وأكدت على أن تناول كوب منه صباحا يطهر من الجسم، ويطرد السموم ويعزز صحة الكلى والكبد، كما يساهم في تحسين الحالة المزاجية وتحسين صحة البشرة والوقاية من التجاعيد.

استخدام لمون طازج.

عدم إضافة سكر.

التحلية بمعلقة عسل نحل واحده.

تناوله على معدة فارغة لتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

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