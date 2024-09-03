"بديل الكافيين".. 4 مشروبات تغنيك عن القهوة في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

القهوة مشروب يفضل كثير من الأشخاص تناوله في الصباح فور الاستيقاظ، لكن هل تعرف أن هناك مشروبات يمكن أن تغنيك عنها مع بداية يومك.

وبحسب موقع hindustantimes، إليك 4 مشروبات بديلة عن الكافيين تغنيك عن القهوة في الصباح، وهي:

شاي الزنجبيل

يمكن لتناول شاي الزنجبيل أن يمنع قرحة المعدة وعسر الهضم، عند شربه أول شئ في الصباح، كما يساعد على بدء يومنا بصحة جيدة.

شاي النعناع

هذا المشروب مفيد للجسم إذ يحتوي على مضادات أكسدة ويحارب البكتيريا والفيروسات، كما يعزز صحة الجهاز الهضمي، لذا فإن بدء يومك بتناوله مهم للغاية.

شاي الكركديه

يعمل شاي الكركديه على خفض مستويات الكوليسترول السيئ وضغط الدم بشكل كبير، عند تناوله في الصباح، ما يمنح جسمك النشاط اللازم لبدء يومك.

شاي البابونج

يعمل على تهدئة الجسم عند تناوله في الصباح كما أنه مفيد في تحسين جودة النوم وتعزيز الإيقاع اليومي للجسم.

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