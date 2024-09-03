ماذا يحدث للجسم عند إهمال وجبة الإفطار يوميا.. طبيب يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية يقول إهمال وجبة الإفطار هو عادة شائعة لدى الكثيرين، ولكنها تحمل عواقب صحية لا يجب تجاهلها.

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، هذا ما يحدث لجسمك عندما تتجاهل وجبة الإفطار بشكل يومي.

انخفاض حاد في الصباح

بعد فترة الصيام الطويلة خلال النوم، يحتاج الجسم إلى وقود لبدء يومه، عدم تناول الإفطار يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم، مما يسبب الشعور بالتعب، الدوار، والصداع.

تقلبات في المزاج

يمكن أن تؤثر تقلبات السكر في الدم سلبًا على مزاجك، مما يجعلك تشعر بالتهيج والعصبية.

تباطؤ عملية الأيض

حرق أقل للسعرات الحرارية

عندما يتضور جسمك جوعًا، فإنه يقلل من معدل الأيض للحفاظ على الطاقة في الجسم، هذا يعني أنك ستحرق سعرات حرارية أقل على مدار اليوم، مما يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة.

صعوبة في إنقاص الوزن

حتى لو كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، فإن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يعيق جهودك في إنقاص الوزن.

ضعف التركيز والذاكرة

عدم كفاءة الدماغ

يحتاج الدماغ إلى طاقة مستمرة للعمل بكفاءة. بدون الإفطار، قد تواجه صعوبة في التركيز، وتذكر المعلومات، واتخاذ القرارات.

انخفاض الأداء

يمكن أن يؤثر ضعف التركيز سلبًا على أدائك في العمل أو الدراسة.

زيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية

جوع شديد

الشعور بالجوع الشديد طوال الصباح يدفعك إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية وعالية السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض القلب

أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

السمنة والسكري

يمكن أن يؤدي تخطي الإفطار إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

لماذا الإفطار مهم؟

أختمم القيعي:" إن تناول وجبة الإفطار بشكل يومي يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بأنشطته اليومية، ويساعد على تحسين المزاج والتركيز، ويحافظ أيضُا على مستويات الكوليسترول والضغط الدموي ضمن المعدل الطبيعي، ويمنع الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم".

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