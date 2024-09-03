"هيقوي قلبك ويظبط السكر".. نوع خضروات يفعل العجب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الخضروات أن تمنح جسمك العديد من الفوائد، لكن هناك نوع خضار يمكن أن يحسن صحة قلبك ويضبط مستويات السكر في الدم، وهو الفاصوليا الخضراء.

الفاصوليا الخضراء والقلب

وبحسب موقع Eating Well فإن تناول الفاصوليا الخضراء، يحسن صحة القلب، إذ تحتوي على الألياف والفولات والمغنيسيوم، والتي تمنع تراكم اللويحات الضارة على الجدران الداخلية للشرايين.

الفاصوليا الخضراء والسكر

بسبب محتواها العالي من الألياف، فإن الفاصوليا الخضراء تضبط مستويات السكر في الدم، كما تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم، ما يساعد في منع ارتفاع سكر الدم.

فوائد أخرى لـ الفاصوليا الخضراء

تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والبروستاتا لوجود مواد تحارب الإجهاد التأكسدي والالتهابات الضارة.

تقوية المناعة بفضل احتواء الفاصوليا الخضراء على فيتامين سي.

تحسين صحة الأمعاء، إذ أنها غنية بالألياف الغذائية التي تعزز انتظام الأمعاء وتغذي البكتيريا المفيدة بها.

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