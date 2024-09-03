"للرجل" 4 مشروبات ابدأ بها صباحك.. تعزز الخصوبة وتقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا للحفاظ على صحة الرجال الإنجابية والعامة، لذا في بداية اليوم هناك مشروبات تعمل على تعزيز صحة المناعة والخصوبة احرص على تناولها.

وبحسب ما ذكره موقعي men's health، eatingwell، إليك أفضل المشروبات الصباحية التي تعزز الخصوبة وتقوي المناعة.

الماء الدافئ مع الليمون والعسل

مشروب غني بفيتامين سي الذي يعزز المناعة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، كما يعزز حركة وجودة الحيوانات المنوية، والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض التناسلية، مما يخلق فرص أكبر للإنجاب.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتدعم صحة الجهاز التناسلي وتعزز القدرة الإنجابية من خلال تحسين جودة وحركة الحيوانات المنوية، كما يحمي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة من خلال تقوية المناعية، مثل أمراض القلب والمخ.

عصير الرمان

عصير الرمان غني بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة المناعة مما يحمي من خطر الإصابة بالأمراض، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة البروستاتا والحيوانات المنوية، وبالتالي يعزز الخصوبة.

عصير الطماطم

يحتوي الطماطم على مادة الليكوبين الذي له خصائص مضادة للأكسدة، مما تحسن من صحة البروستاتا، وتزيد من كفاءة وجودة وحركة الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى تأثيرها المذهل على صحة جهاز المناعة ليجعله أكثر قوة لمجابهة الأمراض.

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