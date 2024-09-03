ما تأثير الإفراط في إضافة مكعبات المرق على الأطعمة ؟ .. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعتمد العديد من ربات المنزل على إضافة مكعبات المرق إلى الأطعمة لقدرتها على إضافة نكهة قوية ولذيذة، ولكن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة على الصحة.

وبحسب ما ذكره موقعي healthline، quora، إليك مخاطر الإفراط في إضافة مكعبات المرق في الأطعمة.

ارتفاع ضغط الدم

من العناصر الأساسية في مكعبات المرق احتوائها على الملح، لذا الإفراط في تناوله ينتج عنه خطر الإصابة بارتفاع في ضغط الدم، ويزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

احتباس السوائل

يتسبب الصوديوم الموجود في مكعبات المرق على احتباس السوائل بالجسم، وينتج عنها تورم في الأطراف.

صحة الكلى

تعمل الكلى على تنظيم توازن السوائل والأملاح في الجسم، لذا عند الإفراط في الأملاح، يزيد ذلك من الضغط على الكلى ويمكن أن يصيبها بالخلل في وظائفها.

صحة الجهاز الهضمي

قد يؤدي الإفراط في تناول مكعبات المرق إلى حدوث اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والإمساك وحرقة المعدة، نظرًا لنسبة الأملاح والبهارات العالية.

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