هل تختلف القيمة الغذائية للتين البرشومي والتين المجفف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

التين البرشومي والتين المجفف كلاهما فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، ولكن لكل منهما خصائصه الفريدة

الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية يقول ، تختلف القيمة الغذائية بشكل ملحوظ بين التين البرشومي والتين المجفف، وذلك لعدة أسباب

التين البرشومي

يحتوي التين البرشومي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله أقل سعرات حرارية وأكثر غنى بالألياف الغذائية القابلة للذوبان.

وأضاف لـ"الخليج 365"، يحتوي التين البرشومي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ك وفيتامين أ والبوتاسيوم.

وتابع، يحتوي أيضًا على سكريات طبيعية، ولكن بكميات أقل مقارنة بالتين المجفف.

التين المجفف

نظرًا لعملية التجفيف، يتم تركيز العناصر الغذائية في التين المجفف، مما يجعله أكثر غنى بالسكريات والألياف والبعض من المعادن.

وأشار القيعي إلى أن التين المجفف يحتوي على سعرات حرارية أعلى بكثير من التين الطازج، وذلك بسبب تركيز السكريات فيه.

قد تحدث بعض التغيرات في تركيبة بعض الفيتامينات والمعادن أثناء عملية التجفيف.

فوائد مهمة

وأختتم:" يحتوي التين على الألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ويساعد أيضًا على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، وصحة العظام الذي يساهم في تقوية الأسنان، كما يحمي الجسم من الجذور الحرة ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض".

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