مليونير أمريكي يعلن عن وظيفة الأحلام.. لن تتوقع الراتب الشهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعلن المليونير ورجل الأعمال الأمريكي باري درويت بارلو عن وظيفة مساعد شخصي لمساعدته في أسلوب حياته الفاخر.

وأوضح "باري" أنه يحتاج إلى شخص يساعده في اختيار وتنظيم خزانة الملابس والسفر معه وتنسيق جدول أعماله والمزيد من المهام الأخرى، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية وموقع "نيوز 18".

وينص الإعلان أن المساعد سيقيم في المملكة المتحدة مع باري، وسوف يتيح له السفر معه.

لذا يجب أن يكون المرشح يستطيع العمل بعيدا عن المنزل، ويجب ألا يواجه أي مشكلة في السفر والبقاء بعيدا لأسابيع وأحيانا أشهر، وأيضا أن يكون قادرا على تقديم الدعم لفريق العمل المنزلي.

كما أن مهام المساعد تشمل تنظيم خزانة ملابس المدير، وتقديم اقتراحات الملابس ومساعدته في ارتدائها.

وسيتعين على المساعد العمل مع الطاهي لإنتاج قائمة طعام تناسب "باري" وترتيب المنزل، وتنفيذ المهام وإعداد جدول المواعيد، والإشراف على فريق يصل عدد أعضائه إلى 10 أفراد.

وأوضح البالغ من العمر 54 عاما أنه لا يشترط وجود أي خبرة رسمية، ولكن يجب أن يكون المساعد الشخصي متفائلا وواضحا.

وسيكون العمل من يوم الاثنين إلى الجمعة لمدة 10 ساعات يوميا، ويتراوح الأجر بين 30 -40 ألف جنيه إسترليني.

وكشف المليونير أنه تقدم إليه العديد من الأشخاص للوظيفة، ولكنه يحاول اختيار الشخص المناسب.

ويذكر أن صافي ثروة رجل الأعمال يبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.

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