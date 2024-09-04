أثناء السفر إلى أوروبا.. كيف تحمي نفسك من فيروس غرب النيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أكد مركز طب السفر في ألمانيا، أنه يجب على المواطنين اتخاذ تدابير الحماية من فيروس غرب النيل أثناء السفر إلى بعض الدول الأوروبية، مثل: "إيطاليا، واليونان، وفرنسا" وأجزاء كبيرة من البلقان وأجزاء من رومانيا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا والنمسا وتركيا، بالإضافة إلى جنوب إسبانيا.

وأوضح المركز، أن فيروس غرب النيل هو فيروس ينتقل بواسطة البعوض في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، تتمثل أعراضه في الحمى والصداع وآلام الجسم والطفح الجلدي.

كما قد يتخذ الفيروس مسارا شديدا ويتسبب في الإصابة بالتهاب الدماغ أو السحايا، الذي يهدد الحياة، لا سيما لدى كبار السن والأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة وضعف المناعة.

وأضاف المركز أنه لا يوجد حاليا تطعيم ضد فيروس غرب النيل، مشيرا إلى أن التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة به تتمثل في ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة مع استخدام شبكات الحماية من البعوض "ناموسية" وكذلك البخاخات الطاردة للبعوض.