إليك إيجابيات وسلبيات النوم على مرتبة صلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - النوم على مرتبة صلبة له إيجابيات وسلبيات، لذلك يجب الأخذ بالاعتبار حالة كل شخص على انفراد، وذلك وفقًا لما كشفه الدكتور نيقولاي باتسيلينكو أخصائي الرضوح وجراحة العظام

ووفقا له، يوصى الرضع والأطفال والمراهقين بالنوم على مراتب صلبة من أجل تكوين عمود فقري صحيح. كما يوصى الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والداء العظمي الغضروفي والجنف والتهاب المفاصل أو من يعاني من مشكلات في استقامة الجسم بالنوم على مرتبة صلبة، نقلًا عن صحيفة "إزفيستيا".



ويقول: "يمكن أن تساعد المرتبة الصلبة الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو من التهاب المفاصل على تخفيف الضغط على مفاصلهم".

ويوصي الطبيب كل من يعاني من آلام الظهر بالنوم على مرتبة صلبة، لأنها تضمن سطحا أكثر استواء، ما يساعد على وضعية صحيحة للعمود الفقري أثناء النوم. كما أن المرتبة الصلبة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من داء العظم الغضروفي، لأنها تساعد في الحفاظ على عمود فقري مستقيم وتقلل الحمل على الأقراص الفقرية.

ولكن وفقا له، قد تسبب المرتبة الصلبة لبعض الأشخاص عدم الراحة وحتى آلام الظهر أو المفاصل خاصة إذا كانوا يعانون من مشكلات طبية معينة. فمثلا الأشخاص الذين ينامون على أحد الجانبين سيشعرون بعدم الراحة لأن المرتبة الصلبة لن توفر لهم توسيدا كافيا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الحمل على الكتفين والوركين.

وبالإضافة إلى ذلك ليس مستبعدا أن تسبب مشكلات في الدورة الدموية. فإذا كانت المرتبة صلبة جدا قد تسبب تنميل الأطراف، وهذا مهم خاصة لمرضى السكري، لذلك عليهم تجنب النوم على مرتبة صلبة.

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