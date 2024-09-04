الامارات | وفاة طفلة دهستها سيارة معلم في أول يوم دراسي لها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 سبتمبر 2024

لقيت طفلة حتفها دهساً بسيارة أحد معلمي المدرسة، في أول يوم دراسي لطلاب الصف الأول في تركيا .

ووقعت الحادثة المروعة في ولاية أوردو شمالي البلاد ، عندما صدمت سيارة مدرس التربية البدنية ، الطفلة صاحبة الـ 7 سنوات في باحة المدرسة .

ووفقاً لوسائل الإعلام التركية ، فإن الطفلة فارقت الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها في حادث الدهس .

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة أوقفت المعلم ، وأنهت التحقيق معه في الحادثة، وأحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه تمهيداً لمحاكمته.

وأقامت عائلة الطفلة الصغيرة صلاة الجنازة في المسجد، قبل دفنها في ولاية “غيرسون” القريبة، مسقط رأس الأسرة، بحضور مسؤولين من قطاع التعليم .