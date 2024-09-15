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الامارات | «إينوك» تختتم حملة السلامة الصيفية 2024

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، حملة السلامة الصيفية 2024، التي هدفت من خلالها إلى تزويد موظفي التجزئة في المجموعة بمعلومات التوعية اللازمة والأدوات العملية للتعامل مع موسم الصيف بأمان.

وتضمّنت الحملة توزيع 9000 من المستلزمات الأساسية للصيف في أماكن الإقامة الثلاثة المملوكة للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيف حميد الفلاسي: إن «صحة كوادرنا تأتي على رأس أولياتنا، وتعكس نهجنا الاستباقي لضمان تزويد جميع موظفي التجزئة في (إينوك) بالتوعية خلال الصيف، والتزامنا بالحفاظ على صحة وسلامة الموظفين».

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