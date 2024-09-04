طبيب يكشف.. معدن يقلل الرغبة في تناول الحلويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن المغنيسيوم من المعادن الأساسية في تنظيم حساسية الأنسولين، وبالتالي وجوده بشكل كافي في الجسم يقلل من الرغبة في تناول الحلويات، وخطر الموت المفاجئ، وفقًا لما ذكره موقع فيستي. رو.

ولكن عندما ينخفض مستوى المغنيسيوم في الجسم أو يعاني الشخص من اضطراب عملية إخراجه من الجسم، فإنه بالإضافة إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، تظهر لديه أعراض التعب وتشنجات في الساق والصلع وعدم انتظام ضربات القلب وتغيرات في مخطط القلب والأرق وحتى الموت المفاجئ، وفقا للطبيب.

ويشير الطبيب، إلى أنه للحفاظ على مستوى المغنيسيوم في الجسم يجب تناول سلطة من منتجات غنية بالمغنيسيوم، مثل سمك الماكريل والفاصوليا الخضراء واللبن والأعشاب البحرية، ويمكن أيضا إضافة الليمون والسمسم.

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