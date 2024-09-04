دراسة تكشف ..حالتان شائعتان للرجال تنذر بالإصابة بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - أن هناك حالتين شائعتين لدى الرجال يمكن أن تكون بمثابة علامات تحذير لمرض مزمن مثير للقلق، بحسب ما كشفته دراسة أجرتها جامعة Adelaide الأسترالية، نقلًا عن ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.



وقال البروفيسور غاري ويتيرت، قائد الدراسة، إن ضعف الانتصاب وأعراض المسالك البولية السفلية (مثل التبول الليلي)، يمكن أن تشير إلى مشاكل قلبية متزامنة وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

موضحا: "يتسبب التبول الليلي في اضطراب النوم، كما أن ضعف الانتصاب له آثار سلبية على العلاقات الحميمة. ومن خلال معالجة هذه الأعراض، يمكن للأطباء تحديد وعلاج مشاكل القلب الأيضية الأساسية بشكل أفضل في وقت مبكر، ما قد يقلل من معدلات الإصابة والوفيات بين الرجال".

وقال سام تافاري، المشارك في الدراسة: "على الرغم من أننا نريد من الأطباء العموميين أن يسألوا بشكل روتيني عن هذه الأعراض، ينبغي على الرجال أيضا الدراية بأهمية هذه المشكلات وطلب المساعدة عند ملاحظتها".

يذكر أن دراسة أجريت عام 2022، وجدت أن الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب كانوا أكثر عرضة للإصابة بحالة صحية مزمنة واحدة على الأقل، مقارنة بغيرهم.

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