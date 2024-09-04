هذا ما يحدث للسكر في جسمك عند تجاهل وجبة الإفطار.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تجاهل وجبة الإفطار أمر يعتاد عليه كثيرون، دون معرفة مخاطر هذا الأمر على الصحة وتأثيره السلبي على الجسم.

وبحسب thehealthsite، فإن تجاهل وجبة الإفطار بشك مستمر لفترة طويلة يسبب اضطراب مستويات السكر في الدم.

هذا الأمر قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

إن وجبة الفطار تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم بعد فترة الصيام خلال النوم، كما تقلل من خطر ارتفاع مقاومة الأنسولين، وبالتالي فإن تجاهلها قد يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

أضرار أخرى لتجاهل وجبة الإفطار:

انخفاض مستويات الطاقة

زيادة الشعور بالجوع

زيادة الوزن

التقلبات المزاجية والتوتر.

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