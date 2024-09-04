لم يشعر بها أحد.. اكتشاف جثة موظفة داخل بنك بعد 4 أيام بطريقة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، عثرت الشرطة في ولاية أريزونا على جثة موظفة في بنك ويلز فارجو في تيمبي، بعد أن فارقت الحياة في مكتبها إذ ظلت لمدة 4 أيام على الأرجح.

وبحسب صحيفة themirror، قالت شرطة تيمبي إنها تلقت مكالمة من زملاء السيدة في العمل بعد أن لاحظوا رائحة كريهة في المكان.

وبعد أن تتبعوا الرائحة إلى الطابق الثالث من المبنى، اكتشف العاملون في البنك جثة دينيس برودوم البالغة من العمر 60 عامًا.

دينيس برودوم جاءت إلى العمل، واستخدمت بطاقة هويتها لدخول المبنى، ثم توفيت على مكتبها، لكن لم يتم العثور على جثتها إلا بعد 4 أيام.

ولم يتم اكتشاف أي علامة على وجود جريمة قتل وفقًا للشرطة، ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد من قبل مسؤول الفحص الطبي في ولاية أريزونا.

وقال أحد موظفي بنك ويلز فارجو، إن العديد من الموظفين اشتكوا من رائحة كريهة، عندما عادوا إلى العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم تجاهلوا الأمر، واعتقدوا أنه بسبب مشكلة في السباكة، في حين عثر موظف آخر على دينيس برودوم ميتة على مكتبها، فأبلغ حراس الأمن، الذين أبلغوا بدورهم الشرطة على الفور.

وأبدى العمال غضبهم من عدم قيام حراس أمن المبنى بعملهم على أكمل وجه، باعتبار أنه كان من المفترض أن يعثروا على برودوم في وقت سابق، متهمين إياهم بالإهمال.

كما أصدر بنك ويلز فارجو بيانا جاء فيه: "نشعر بالحزن العميق بسبب الوفاة المأساوية لزميلتنا، وسوف نوفر مستشارين نفسيين لدعم موظفي المكتب، مع التأكيد على التعاون مع الشرطة في تحقيقاتها حول الواقعة".

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