طبيب يكشف عن 4 فئات ممنوعة من تناول العسل الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

على الرغم من فوائد العسل الأسود العديدة، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا للجميع، هناك بعض الفئات التي ينصح بتجنبها أو الاعتدال في تناوله.

محمد الزغبي يقول ، إليك 4 فئات يجب أن تكون حذرة عند تناول العسل الأسود.

- مرضى السكري

ارتفاع السكر في الدم

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، إن العسل الأسود يحتوي على نسبة عالية من السكريات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.

صعوبة في التحكم في مستوى السكر

وتابع، قد يصعب على مرضى السكري التحكم في مستوى السكر في الدم إذا تناولوا العسل الأسود بكميات كبيرة أو بشكل منتظم.

- الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

السعرات الحرارية العالية

العسل الأسود غني بالسعرات الحرارية، مما قد يساهم في زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

مقاومة الأنسولين

الإفراط في تناول السكريات، بما في ذلك العسل الأسود، قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

- الأطفال الرضع

خطر البوتولينوم

لا ينصح بإعطاء العسل الأسود للأطفال دون سن عام واحد، حيث يحتوي على بكتيريا بوتولينوم التي قد تسبب التسمم الغذائي لدى الرضع.

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب اللقاح

ردود فعل تحسسية

قد يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب اللقاح من ردود فعل تحسسية عند تناول العسل الأسود، خاصة إذا كان العسل من منطقة معينة.

قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي، يُنصح باستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية، خاصة إذا كنت تعاني من أي حالة صحية مزمنة.

نصائح مهمة عند تناول العسل الأسود

حتى الأشخاص الأصحاء يجب أن يعتدلوا في تناول العسل الأسود، نظرًا لارتفاع محتواه من السكريات.

البدائل الصحية

يمكن استخدام بدائل صحية للعسل الأسود مثل السكر البني أو محليات طبيعية أخرى، ولكن بكميات معتدلة.

عند شراء العسل الأسود، يجب قراءة الملصق للتأكد من خلوه من أي إضافات أو مواد حافظة.

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