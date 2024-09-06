"جنون الحب".. رجل يرتدي النقاب لمقابلة حبيبته سرا وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، قبض على رجل يرتدي النقاب أثناء لقاء حبيبته سرا بسبب مشيته الذكورية، وعندما حاول بعض الرجال شد النقاب اكتشفوا وجود سلاح يشبه المسدس مخبأ تحت حزامه.

وقعت الحادثة في قرية بيبالسانا في مراد آباد بولاية أوتار براديش الهندية، ورأى المارة على الطريق شخصا يرتدي النقاب يسير بسرعة نحو البلدة، وفق ما أورد موقع "نيوز 18".

وبسبب الشك بدأوا في تتبعه وعندما لاحظوا مشيته الرجولية أوقفوه في السوق.

وبالرغم من ذلك رفض خلع النقاب، وتدريجيا تجمع حشد من الأشخاص حوله وأزالوا النقاب عنه.

وفي البداية، وصفه الأشخاص بأنه تاجر أطفال وطالبوه بإظهار بطاقته، ومع ذلك، قال إنه لا يحملها معه.

ومع تصاعد الموقف أراد البعض ضربه، بينما اقترح آخرون تسليمه إلى الشرطة.

وعثر الرجال أيضا على شيء يشبه السلاح مخبأ تحت حزامه، انتزعه أحد الأشخاص، لكن تبين فيما بعد أنه ولاعة سجائر.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث، واحتجزت الرجل وبدأت في استجوابه.

وكشف الرجل الذي تم تحديد هويته باسم "تشاند بهورا" وهو من سكان قرية أكبربور، أنه جاء إلى مدينة بيبالسانا مرتديا النقاب لمقابلة صديقته دون إثارة الشكوك أو القبض عليه.

وتجري التحقيقات في القضية حاليا، وقالت الشرطة إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد الرجل بعد انتهاء التحقيق.

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