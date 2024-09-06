واقعة صادمة.. رسام يستعمل الدم البشري في لوحاته وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على فنان سيء السمعة في مدينة نيويورك يدعى "فينسينت كاستيليا" يستعمل الدم البشري في لوحاته.

وعثرت الشرطة على أسلحة مخبأة غير مسجلة داخل منزله في جزيرة ستاتن، وفق ما كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتلقت الشرطة بلاغ بوجود شخص فاقد للوعي بجرعة زائدة من المواد المخدرة، لذا ذهبت إلى منزل البالغ من العمر 42 عاما، وهو فنان وشم معروف وله معارض لوحات، ويتابعه الآلاف على مواقع التواصل الإجتماعي.

ووجدت الشرطة أن الفنان يتلقى إسعافات أولية، وعثروا أيضا على أسلحة نارية في غرفة نومه.

وخلال عملية البحث، صادرت الشرطة أسلحة نارية وذخائر إضافية، بما في ذلك بندقية موسبرغ عيار 12 مع ستة طلقات في المخزن، وتم العثور عليها مخبأة داخل خزانة غرفة النوم.

وتم ضبط مسدس من نوع KelTec عيار 22 مزود بمخزن كبير السعة وأيضا مسدس سيكامب عيار 32 داخل سترة بغرفة النوم.

وتعد لوحات كاستيجليا التي تم عرضها في المعارض والمتاحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة مصنوعة بالكامل من الدم البشري.

ويصف أعماله بأنها لوحات أحادية اللون تتناول الحياة والموت والحالة الإنسانية.

كما يتم الترويج لأعماله كفنان وشم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه "فينسينت" تهمة حيازة سلاح بشكل إجرامي وذخيرة بشكل غير قانوني، ولكن قال أنه غير مذنب في جميع التهم، ويحتجز الآن ومن المقرر عرضه على المحكمة الجنائية.

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