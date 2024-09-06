الامارات | "باص" يسير عكس اتجاه السير ويتسبب في حادث مميت.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادث مروع هز ولاية أوتار براديش الهندية، التقطت كاميرات المراقبة لحظة دهس حافلة مسرعة كانت تسير عكس اتجاه السير في منطقة كانبور ديهات راكب دراجة نارية، مما أدى إلى وفاته على الفور وسحب جثته لمسافة طويلة قبل أن يفر السائق هارباً من مكان الحادث. وتسبب هذا الحادث المأساوي في موجة من الغضب والاستياء بين السكان المحليين، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على الحافلات وتطبيق القانون على السائقين المخالفين.