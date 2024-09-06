3 أطعمة صباحية تحمي من تليف الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سعيد شلبي يقول إن تليف الكبد هو مرض مزمن خطير يؤثر على وظائف الكبد، لحسن الحظ، هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في حماية الكبد والحفاظ على صحته.

وأضاف استشاري الكبد لـ"الخليج 365"، إن هناك ثلاثة أطعمة يمكنك إضافتها إلى وجبتك الصباحية

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يساعد الشاي الأخضر في تقليل الالتهاب في الكبد، وهو عامل رئيسي في تطور تليف الكبد.

أظهرت العديد من الدراسات أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الكبد وحماية الكبد من الأضرار.

الافوكادو

الدهون الصحية

يحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة، وهي نوع من الدهون الصحية التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الكبد.

مضادات الأكسدة

الأفوكادو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الكبد من التلف.

الجلوتاثيون

يحتوي الأفوكادو على مادة الجلوتاثيون، وهي مضاد أكسدة قوي يساعد في تطهير الكبد من السموم.

البيض

البيض مصدر ممتاز للبروتين، وهو ضروري لإصلاح وإعادة بناء أنسجة الكبد.

يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الكبد ويساعد في نقل الدهون من الكبد.

البيض مصدر جيد لفيتامين د، الذي يؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الكبد.

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