أطباء يعثرون على أشياء صادمة في بطن شاب- لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، أزال الأطباء في منطقة شامباران الشرقية في ولاية بيهار الهندية سلسلة مفاتيح وسكين صغير ومقصات أظافر من معدة شاب.

ونقلته عائلته إلى المستشفى بعد أن اشتكى من آلام شديدة في المعدة، وفقا لموقع "hindustantimes" وصحيفة "نيويورك بوست.

وقال الدكتور الجراح أميت كومار إن الشاب كان يخضع لعلاج نفسي.

وكشفت تقارير الأشعة السينية عن وجود أجسام معدنية في معدته.

وفي البداية، أزال الأطباء سلسلة المفاتيح أثناء الجراحة، ثم مفتاحين وسكين ومقصات أظافر من بطنه.

وقال البالغ من العمر 22 عاما إنه بدأ مؤخرا في ابتلاع أجسام معدنية، ولكن الآن أنا بخير وحالتي تتحسن.

وأوضح إنه يعاني من بعض المشكلات العقلية ويتناول الأدوية اللازمة لها.

وأضاف الطبيب أن المريض سيخرج من المستشفى قريبا.

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