"بتشوف حاجات غريبة وأنت نايم؟".. احذر هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأشخاص رؤية أشياء غريبة أثناء النوم، لكن هل تعرف أن هذا الأمر يمكن أن يكشف مرضا معينا يسمى الجاثوم؟.

وبحسب clevelandclinic، فإن الجاثوم أو شلل النوم هو عندما لا تستطيع تحريك أي جزء من جسمك قبل النوم مباشرة أو عند الاستيقاظ، ويحدث عندما يكون جسمك بين مرحلتي النوم واليقظة، وتكون النوبة مؤقتة ولا تستمر إلا لبضع ثوانٍ إلى بضع دقائق، وهو نوع من اضطرابات النوم.

ومن المحتمل أن تشعر بالخوف أو القلق أثناء نوبة شلل النوم، وعندما تنتهي، قد تشعر بالارتباك لأنك ستستعيد حركة جسدك كما لو لم يحدث شيء.

حتى نوبة واحدة من شلل النوم قد تجعلك متوترًا بشأن الذهاب إلى النوم، وقد يؤثر هذا على شعورك ووظيفتك أثناء النهار.

لا يوجد علاج متاح لإيقاف نوبة شلل النوم أثناء حدوثها، ولكن العلاج متاح لتقليل عدد المرات التي تؤثر فيها النوبات عليك.

والجاثوم حالة مثيرة للقلق، حيث يصاحبها هلوسات حية وشعور بالهلاك، وكأن الشخص غير قادر على طلب المساعدة أو تحريك نفسه.

هل شلل النوم خطير؟

لا يشكل شلل النوم خطورة، لكنه قد يسبب ضائقة عاطفية أثناء حدوثه.

ترتبط بعض حالات شلل النوم باضطرابات نوم أخرى، لذا أخبر الطبيب إذا كنت لا تنام جيدًا.

ما مدى شيوع شلل النوم؟

يُقدر أن 30% من الأشخاص حول العالم يعانون من نوبة شلل النوم مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم.

أعراض شلل النوم

قد تواجه الأعراض التالية أثناء نوبة شلل النوم إما قبل النوم مباشرة أو أثناء الاستيقاظ:

لا يمكنك تحريك ذراعيك أو ساقيك.

لا يمكنك التحدث.

إحساس بالضغط على صدرك (الاختناق) أو الخروج من جسمك.

الهلوسة (كما لو أن هناك شخصًا غريبا في غرفتك).

النعاس أثناء النهار.

كيف يشعر الشخص المصاب بشلل النوم؟

أثناء نوبة شلل النوم، تكون على دراية بالبيئة المحيطة بك ولكن لا يمكنك التحرك أو التحدث، لا يزال بإمكانك تحريك عينيك والتنفس، قد تشعر بما يلي:

خوف.

ذعر.

عجز.

كم من الوقت يستمر شلل النوم؟

تختلف مدة نوبة شلل النوم التي قد تعاني منها، فقد تستمر لبضع ثوانٍ فقط أو حتى 20 دقيقة، وعادةً ما تستمر لبضع دقائق فقط.

أسباب شلل النوم

النوم القهري .

عدم النوم بشكل كاف ( الحرمان من النوم ).

جدول نوم غير منتظم ( اضطراب النوم الناتج عن العمل في نوبات العمل ).

انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم .

الحالات الصحية العقلية مثل القلق، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، أو اضطراب الهلع .

بعض الأدوية (مثل تلك التي تعالج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ).

هل يمكن الوقاية؟

لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله لمنع حدوث شلل النوم، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل مخاطر الإصابة به.

من أفضل الطرق لتجنب شلل النوم هو تحسين جودة نومك، يمكنك القيام بذلك من خلال:

وجود جدول نوم محدد بأوقات محددة للذهاب إلى السرير والاستيقاظ.

إنشاء بيئة نوم مريحة ومظلمة وهادئة.

وضع الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر بعيدًا قبل النوم.

الاسترخاء قبل النوم من خلال الاستحمام أو القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

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