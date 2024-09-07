الامارات | «بيت الحكمة» يختتم فعاليات مخيمه الصيفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المخيم الصيفي في بيت الحكمة بالشارقة فعالياته محققاً عدد مشاركات بلغ نحو 500 شخص، توزعوا بين برنامج «الجزري للابتكار الرقمي» الذي شهد إقبالاً كبيراً على أنشطته التقنية المتنوعة، ومخيم «حيّ بن يقظان ومهارات الحياة» الذي اصطحب المشاركين في رحلة استكشاف معرفية وعملية، و«مخيم الشباب» الذي أطلق العنان لإبداعاتهم، وشكل لهم منصة لإثراء خبراتهم وتجاربهم على مدار العطلة الصيفية.

وقالت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة مروة العقروبي: «نجح مخيم بيت الحكمة الصيفي في تقديم تجارب ثرية ومثمرة للمشاركين من مختلف الأعمار، وذلك من خلال برامج متنوعة وشاملة».